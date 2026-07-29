نقابة المحامين تقرر تأجيل قبول انتماء المتقاعدين من الوظائف ذات الصلة بالمحاماة لمدة 3 سنوات

وذكرت النقابة في بيان، أن "مجلس ، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 29 تموز 2026، قرر عدم قبول انتماء المتقاعدين من الوظائف ذات الصلة بممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء خدماتهم الوظيفية".وأضافت أن القرار جاء "استناداً إلى أحكام قانون المحاماة، ولائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016 وتعديلها الأول، وتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة ومنتسبي القطاع المختلط رقم (1) لسنة 2006".