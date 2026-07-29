بينهم "والي الأنبار".. القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق ستة إرهابيين

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان: "الحكم جاء بعد أن تمكن جهاز ، عبر عملياته الاستخباراتية الاستباقية النوعية، من إلقاء القبض على الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، قبل إحالتهم إلى القضاء المختص".وتابع، ان "تحقيقات قضائية معمقة أسهمت في جمع الأدلة وتعزيزها، وأثبتت مسؤولية المدانين عن الانتماء إلى عصابات الإرهابية، والاشتراك في أعمال إرهابية مسلحة، وحيازة أسلحة بقصد زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب بين المواطنين، قبل إحالتهم إلى محكمة جنايات ".