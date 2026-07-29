صور توثق موقع الاستهداف في ديالى

وكانت قد أعلنت، اليوم الأربعاء (29 تموز 2026)، استشهاد 20 منتسباً وإصابة 32 آخرين كحصيلة أولية للهجمات العدوانية الأمريكية - التي استهدفت مقرها في عدة محافظات.وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ " "، أن "الحصيلة غير النهائية للهجمات التي شنّها العدوان الأمريكي–السعودي المشترك، والتي استهدفت عدداً من مقار هيئة الرسمية في عدد من المحافظات العراقية، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 منتسباً وإصابة 32 آخرين".وأضافت الهيئة أن "الاعتداءات طالت مقار الهيئة في ، ، ، ، ، ، وديالى، ما أسفر عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقار والآليات والمعدات العسكرية".وأكد البيان أن "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للزيادة أو التحديث مع استمرار عمليات البحث واستكمال التقارير الميدانية".