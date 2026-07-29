ضبط 38 كغم من الكريستال وتفكيك شبكة دولية متجهة لعرعر

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة، أثمرت عن رصد تحركات الشبكة الإجرامية والإطاحة بجميع أفرادها".وأضافت أن "المواد المخدرة المضبوطة كانت معدة ومجهزة للتهريب باتجاه إحدى دول الجوار عبر منفذ الحدودي، قبل أن تنجح مفارزنا في إحباط المحاولة وضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها".وأكدت المديرية أن هذه العملية تعكس مستوى التنسيق الأمني العالي مع في ، مشددة على استمرار العمل المشترك لإحباط مخططات عصابات الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تهريب السموم المخدرة.