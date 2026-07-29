بكمين محكم غربي بغداد.. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بآمر مفرزة عسكرية في "داعش"

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ " "، أنه "استمراراً للعمليات التعقبية والمتابعة الاستخبارية الدقيقة لفلول عصابات الإرهابية، نفّذت قوة خاصة من واجباً أمنياً نوعياً استند إلى معلومات استخبارية عالية المستوى".وأوضح البيان أن "العملية أسفرت عن نصب كمين محكم في مناطق غرب العاصمة ، أدى إلى إلقاء القبض على الإرهابي المُكنى (أبو نور) - المدعو (ح.ط)، الذي يشغل منصب ما يُسمى بـ (آمر مفرزة عسكرية) في تنظيم داعش".وأضاف أن "المعلومات الاستخبارية تؤكد مشاركة الإرهابي المذكور في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية التي استهدفت القوات الأمنية والمدنيين العُزل"، مؤكداً أن "فرسان جهاز مكافحة الإرهاب مستمرون في دك معاقل الإرهاب وتتبع عناصره أينما وجدوا".