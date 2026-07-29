الدفاع السعودية تصدر بيانا حول القصف على مواقع الحشد بالعراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "انطلاقاً من حق الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ، قامت القوات المسلحة بالتنسيق مع الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لتلك للفصائل المتواجدة على أراضي جمهورية والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة".واكدت أنها "لا تسعى إلى التصعيد إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له".