مديرية الحشد في البصرة: إصابة عنصرين إثنين بقصف جوي استهدف مقر القيادة

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أن "مقر قيادة في تعرض عند الساعة الثانية صباحاً إلى استهداف جوي، أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن إصابة عنصرين بجروح".وأضافت أن "الجهات المختصة باشرت بإجراء الكشف الموقعي وتقييم الأضرار، فيما تواصل والعسكرية أداء واجباتها بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المواقع وتعزيز الحماية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".ودعت في البصرة وسائل الإعلام والمواطنين إلى "اعتماد البيانات الرسمية وعدم تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية حال توفرها".