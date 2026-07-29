القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا مع السعودية ضربات دقيقة في العراق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " والسعودية نفذتا ضربات دقيقة في استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة قالت إنها تابعة لفصائل متحالفة مع ".واضافت انو"ذلك جاء رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية".وأكدت القيادة أن "الهجمات على القوات الأمريكية لم تنجح”، محذرةً الإيراني ووكلاءه "من مواصلة الهجمات لتجنب المزيد من الرد العسكري".فيما أعلنت عن "تنفيذ ضربات نوعية ضد أهداف تابعة للفصائل بالعراق بالتنسيق مع ".