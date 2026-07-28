الداخلية: نرصد الشائعات ونكثف التوعية لإنجاح خطة تأمين زيارة الأربعين

وقال الحسون في تصريح لـ ، إن هذه الأقسام تعمل منذ اليوم الأول لانطلاق الخطة الأمنية على رصد الشائعات والمعلومات المضللة والتعامل معها بصورة مهنية وسريعة، فضلاً عن تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم التعاون بين المواطنين والقوات الأمنية.وأضاف أن الوزارة سجلت مستوى عالياً من الالتزام والمسؤولية لدى المواطنين وأصحاب المواكب الحسينية، من خلال تعاونهم مع والتقيد بالتعليمات الخاصة بالزيارة، ما أسهم في انسيابية تنفيذ الخطة الأمنية والتنظيمية.وأشار إلى استمرار الجهود الإعلامية والتوعوية طوال مدة الزيارة، بهدف توفير أجواء آمنة ومستقرة للزائرين وإنجاح مراسم الزيارة المليونية.