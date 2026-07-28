خلال ساعات.. 6 طائرات مسيرة تستهدف كردستان

وذكرت المؤسسة في بيان، أن مدينة كوية ومحيطها تعرضت بين الساعة 12:35 و14:00 من يوم الاثنين 27 تموز 2026، لهجوم بخمس طائرات مسيرة.وأضافت أن منطقة شارباشير تعرضت، في الساعة 05:20 من يوم الثلاثاء 28 تموز 2026، لهجوم بواسطة طائرة مسيرة واحدة.وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهات المسؤولة عنها.