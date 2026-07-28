بضمنها نساء.. القبض على شبكة جديدة للاتجار بالأطفال

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وبإشراف مباشر ومتابعةٍ من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وضمن سلسلة الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها لملاحقة شبكات الاتجار بالأطفال وتجفيف منابع هذه الجريمة المنظمة، تمكنت المديرية، بتنسيقٍ عالٍ مع الأولى، من تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط في جرائم الاتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال".وأضافت ان "هذه العملية النوعية جاءت ثمرةً لجهدٍ استخباري دقيق، ومتابعةٍ ميدانية مكثفة، وخطةٍ أمنية محكمة، أسفرت عن الإطاحة بعناصر الشبكة وإلقاء القبض عليهم، بعد استكمال الإجراءات الأصولية بحقهم"، لافتة الى ان "هذه العملية تؤكد أن الحملات الأمنية التي تنفذها مديرية مكافحة الاتجار بالبشر مستمرةٌ في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، وعدم منح المتاجرين بالأطفال أي ملاذ للإفلات من العدالة، حيث جرى إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل".