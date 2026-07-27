إسقاط طائرة مسيرة والتصدي لأخرى في أربيل

أفاد مصدر أمني، بإسقاط طائرة مسيرة في ، مشيرا الى التصدي لمجموعة أخرى من المسيرات.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "طائرة مسيرة تم اسقاطها، قبل قليل، من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية في ".

وأضاف المصدر أن "الانفجارات التي تسمع في أربيل عبارة عن دفاعات جوية امريكية تتصدى لموجة من المسيرات".