خلال 48 ساعة.. الأمن الوطني يعلن تنفيذ 31 عملية ضبط في المنافذ الحدودية

وقال المتحدث باسم الجهاز، الحاكم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "حصيلة واجبات الجهاز في المنافذ والسيطرات خلال (48) ساعة هي ـ تنفيذ (31) حالة ضبط في المنافذ الحدودية والسيطرات.ـ إلقاء القبض على (29) متهماً بقضايا والتزوير والإرهاب ومخالفة شروط الإقامة".-تسلم أحد المطلوبين وفق أحكام المادة (4) من في بعد استقدامه إلى ، وإلقاء القبض عليه أصولياً وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة.⁠-ضبط (3,103) قطع دوائية مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.-إتلاف (1,450) كارتوناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الأصول القانونية.