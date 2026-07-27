تفاصيل ما حصل اليوم داخل شركة الفاروق في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "شخصين مجهولين دخلا الى لصب الانابيب والعائدة الى ضمن غربي ، وقاما برمي رمانة يدوية داخل الشركة ما اسفر عن اصابة احد الاشخاص".واضاف انه "تم مشاهدتهما من قبل منتسبي حماية الشركة، حيث اطلقوا النار عليهمت الا انهم لاذا بالفرار"، مشيرا الى ان "الحادث اسفر ايضا عن اصابة احد منتسبي الحماية بطبلة الأذن نتيجة الانفجار والعصف".واكد انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".