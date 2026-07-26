الإعلام الأمني يعلن فتح طريق بغداد - جرف النصر وصولاً إلى كربلاء المقدسة

وذكرت الخلية في تنبيه رسمي أنه لغرض تسهيل حركة زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) القادمين من ، سيتم فتح طريق (بغداد - الفاضلية - جرف النصر) وصولاً إلى ، اعتباراً من الساعة 14:00 (الثانية ظهراً) من هذا اليوم الأحد.تأتي هذه الخطوة ضمن إطار تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة، وتهدف إلى تخفيف الضغط والزخم المروري عن المحاور والطرق الرئيسية الأخرى، بما يضمن سلامة الزائرين وانسيابية وصولهم بمرونة عالية.