قائد الشرطة الاتحادية يجري جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ خطة تأمين زيارة الأربعين

وقال في بيان ورد لـ ، ان "قائد الفريق الركن يرافقه آمر لواء المهمات الخاصة، اجرى جولة ميدانية ضمن قاطع لواء المهمات الخاصة الثاني وشملت تفقّد جوال الفوج الرابع باتجاه سيطرة الوند، للوقوف على الواقع الأمني بتنفيذ خطة تأمين الحماية للزائرين المعزّين بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف ان "القائد اطّلع خلال الجولة على انتشار القطعات والإجراءات الأمنية والتنظيمية المتخذة في القاطع، ومدى جاهزية المفاصل الأمنية المنتشرة على محاور مسير الزائرين، بما يضمن توفير أعلى مستويات الحماية والأمن وانسيابية الحركة خلال الزيارة المليونية".