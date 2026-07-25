قائد قوات الشرطة الاتحادية يصدر توجيهات تخص الزيارة الأربعينية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "قائد الفريق الركن ، التقى مع قائد عمليات الفريق الركن وعدد من القادة الامنيين في مقر ".وأضافت انه "تم مناقشة أهم التحضيرات الجارية، وتحديد أماكن انتشار القطعات بما يضمن توفير الحماية اللازمة للزائرين، وخطة تأمين عملية التفويج للزوار المتوجهين صوب كربلاء والتفويج العكسي عند انتهاء مراسم الزيارة"، مشيرة الى انه "تم التأكيد على جملة من التوجيهات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين، والتواجد الميداني المستمر للآمرين على رأس قطعاتهم لضمان نجاح تنفيذ الواجبات".