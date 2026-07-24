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تولي الفهد قيادة الشرطة الاتحادية.. خبرات ميدانية ومسيرة قيادية تعزز جاهزية المؤسسة الأمنية

أمن

2026-07-24 | 12:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تولي الفهد قيادة الشرطة الاتحادية.. خبرات ميدانية ومسيرة قيادية تعزز جاهزية المؤسسة الأمنية
295 شوهد

السومرية نيوز – أمني
حظي تكليف الفريق الركن محمد قاسم الفهد بمنصب قائد قوات الشرطة الاتحادية بإشادة واسعة من قبل خبراء عسكريين وأمنيين، الذين عدّوا الخطوة امتداداً لنهج الاعتماد على القيادات المهنية التي راكمت خبرات ميدانية وإدارية طويلة في مختلف تشكيلات الشرطة الاتحادية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب قائداً يمتلك معرفة دقيقة بطبيعة عمل القطعات والتحديات الأمنية التي تواجهها.

ويؤكد مختصون أن "الفهد يُعد من الضباط الذين تنقلوا بين معظم مفاصل قيادة الشرطة الاتحادية، الأمر الذي منحه خبرة واسعة في إدارة العمليات والتخطيط والقيادة الميدانية، فضلاً عن إشرافه المباشر على تشكيلات قتالية متعددة في مراحل مختلفة، ما يجعله من القيادات التي تمتلك فهماً شاملاً لاحتياجات المؤسسة الأمنية".
وشغل الفريق الركن محمد قاسم الفهد سلسلة من المناصب المهمة، بدأها آمراً للواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، قبل أن يتولى قيادة اللواء السابع عشر في الفرقة الخامسة، ثم قيادة اللواء الثامن عشر في الفرقة ذاتها، لينتقل بعدها إلى قيادة الفرقة الأولى، ثم قيادة الفرقة الآلية، ومن بعدها قيادة الفرقة الرابعة، وهي من أبرز تشكيلات الشرطة الاتحادية التي تضطلع بمهام أمنية وقتالية واسعة.
كما تولى الفهد منصب قائد شرطة محافظة واسط في التاسع من تشرين الثاني عام 2022، قبل أن يُكلف في العاشر من آذار 2026 بمنصب رئيس أركان قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وهو المنصب الذي مكّنه من الإشراف على إدارة العمليات والتخطيط والتنظيم داخل القيادة، قبل أن يتولى قيادة الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وصولاً إلى تكليفه قائداً لقوات الشرطة الاتحادية.
ويرى خبراء امنيين أن "اختيار الفهد يعكس الثقة بالكفاءات المهنية التي تمتلك سجلاً ميدانياً وإدارياً متكاملاً"، مبيناً أن "خبرته في قيادة الألوية والفرق ورئاسة الأركان ستنعكس إيجاباً على تطوير الأداء العملياتي ورفع مستوى التنسيق بين تشكيلات الشرطة الاتحادية وبقية الأجهزة الأمنية".
كما ذكر خبراء عسكريون أن "التنقل بين مختلف المستويات القيادية يمنح القائد رؤية شاملة لطبيعة عمل المؤسسة"، موضحاً أن "الفهد يمتلك معرفة دقيقة بمتطلبات القطعات المقاتلة، الأمر الذي يساعد في تعزيز الجاهزية والانضباط وتطوير القدرات القتالية واللوجستية".
واشاروا إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب قيادات تمتلك الخبرة الميدانية والقدرة على اتخاذ القرار السريع"، لافتاً إلى أن "المسيرة المهنية للفهد داخل الشرطة الاتحادية تؤهله لقيادة المؤسسة في ظل التحديات الأمنية المستمرة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو حماية الأمن الداخلي وتأمين المناسبات الدينية والوطنية".
ولم تمض ساعات على تسلمه مهامه حتى باشر الفريق الركن محمد قاسم الفهد جولات ميدانية، في رسالة عدّها مراقبون دليلاً على اعتماده مبدأ القيادة من الميدان، إذ تفقد منذ ساعات الصباح الأولى من يوم امس الخميس الموافق 23 تموز 2026 قطعات الشرطة الاتحادية المنتشرة على طريق “يا حسين” الممتد من محافظة بابل وصولاً إلى مدينة كربلاء المقدسة، للاطلاع على مستوى الجاهزية والخطط الأمنية الخاصة بحماية الزائرين.
وأكد مختصون أن "هذه الجولة المبكرة تعكس حرص قائد الشرطة الاتحادية الجديد على متابعة تنفيذ الواجبات ميدانياً والوقوف على احتياجات القطعات بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وضمان انسيابية تنفيذ الخطط الأمنية، ولا سيما في محاور الزيارات المليونية التي تستدعي تنسيقاً عالياً بين مختلف الأجهزة الأمنية".
ويرى مراقبون أن "الخبرة التي راكمها الفريق الركن محمد قاسم الفهد عبر سنوات من العمل في قيادة الألوية والفرق، مروراً بقيادة شرطة واسط ورئاسة أركان الشرطة الاتحادية وقيادة الفرقة الخاصة، تمثل رصيداً مهماً لقيادة المؤسسة في المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة تطوير الأداء المهني لقوات الشرطة الاتحادية بما ينسجم مع متطلبات الأمن الوطني".
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