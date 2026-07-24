السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيراً أمنياً لرعاياها وتدعو لتجنب التجمعات والاستعداد لاضطرابات السفر

وقالت السفارة، في بيان، إن “الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقداً، مع احتمال وقوع تصعيد مفاجئ قد يؤدي إلى اضطرابات في السفر وإلغاء الرحلات الجوية والإغلاق المتكرر للمجال الجوي”، مشيرة إلى أن عدداً من شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها أو ألغت بعض خطوطها.ودعت السفارة، المواطنين الأمريكيين الموجودين في إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، لافتة إلى أن اضطرابات السفر أو إغلاق المجال الجوي قد تحدث دون إشعار مسبق.وأكدت أن بعثة في العراق لا تزال تواصل عملها، مع استمرار تطبيق أمر المغادرة الإلزامية، مبينة أن في السفارة ببغداد ما زالت متاحة عبر حجز المواعيد.كما أوصت السفارة، رعاياها بتجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً أمنياً أو وجوداً كثيفاً للشرطة، وتوخي الحذر في الأماكن المرتبطة علناً بالولايات المتحدة، مع التواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات.وأشارت إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بما فيها منشآت خارج الشرق الأوسط، تعرضت سابقاً للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العالم.ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافرين (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتلقي التحديثات الأمنية وتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ.