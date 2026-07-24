نائب عن دولة القانون يوجه دعوة للقائد العام للقوات المسلحة بشأن فساد في كركوك

وقال في بيان، إن "ملف الفساد في لن يُغلق، ولن يُدفن، ولن نسمح بإخفاء الحقيقة مهما كانت الضغوط"، مبيناً أن "هذا الملف يتعلق بدماء العراقيين الذين كانوا ضحية الأدوية الفاسدة، والأغذية الملوثة، والمخدرات، وعمليات تهريب السلاح والعجلات، وكل ما استهدف أمن وصحة أبنائه".وأضاف: "أقولها بوضوح، إن التهديدات التي وصلتني منذ يوم أمس لن تثنيني عن أداء واجبي، ولن تدفعني إلى التراجع خطوة واحدة، وسأمضي في كشف هذا الملف حتى نهايته مهما كان الثمن، لأن المسؤولية التي أقسمنا عليها أمام الله والشعب ليست كلمات تُقال، بل عهد لا يُنقض".وأشار إلى أن "دخولنا كان من أجل محاربة الفساد، وحماية حقوق العراقيين، وبناء دولة يسودها القانون والعدالة، لا دولة تحكمها شبكات الفساد، ولا دولة تُكمم فيها الأفواه بالترهيب، وتُراق فيها الدماء لحماية الفاسدين".وأكد الشيباني أن "كل من يقف خلف هذه التهديدات، أو يوفر الغطاء لشبكات التهريب والفساد، سواء كانت جهات نافذة أو مصالح مرتبطة بأجندات تسعى لإدامة الخراب، لن ينجح في إسكات صوت الحق، ولن يتمكن من حماية الفاسدين من العدالة".وجدد النائب دعوته إلى القائد العام للقوات المسلحة لـ"فتح هذا الملف بكل تفاصيله، ومحاسبة جميع المتورطين، من خطط، ومن نفذ، ومن موّل، ومن وفر الحماية، ومن تستر، من دون استثناء أو مجاملة"، مؤكداً أن "هيبة الدولة لا تُبنى إلا بمحاسبة الفاسدين، وأن دماء العراقيين وكرامتهم ليست محل مساومة".