العثور على صاروخين حربيين في المثنى

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت على صاروخين حربين صغيرين غير منفجرين في بمحافظة ".وأضاف ان "فرق معالجة المتفجرات تعمل على رفع الصاروخين مع فتح تحقيق لمعرفة مصدرها".