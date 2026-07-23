الإطاحة بـ 8 متهمين وضبط 6 شاحنات مخالفة بين بغداد وصلاح الدين

وأوضح الجهاز في بيان أن مفارز الجهاز في نصبت كمائن محكمة أسفرت عن ضبط شاحنتين، إحداهما كانت محملة بكميات كبيرة من الأدوية البشرية المخفية تمويهاً تحت مواد منظفة، فيما ضُبطت الأخرى محملة بالسجائر المهربة.وفي ، تمكنت المفارز من اعتراض أربع شاحنات قادمة من باتجاه بغداد؛ حيث ضُبطت شاحنتان محملتان بـ (97) سكيبة من زيوت المحركات مع كشف تلاعب واختلاف في الأوراق الكمركية بين المنشأ المثبت والواقع الفعلي للحمولة، بالإضافة إلى ضبط شاحنتين إضافيتين محملتين بـ (3226) كارتوناً من السجائر المهربة المخفية أسفل مواد غذائية بقصد التضليل.وأكدت والإعلام إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية والمختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.