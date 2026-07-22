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خبراء يشيدون بتولي زيد حوشي رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب: خبرات ميدانية تعزز الأمن والاستقرار
أمن
2026-07-22 | 14:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
657 شوهد
السومرية
نيوز- امني
عدّ خبراء في الشأنين الأمني والعسكري تولي الفريق الركن
زيد حوشي الموسوي
رئاسة
جهاز مكافحة الإرهاب
خطوة تعكس الاعتماد على القيادات المهنية ذات الخبرة الميدانية والاستخبارية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الكفاءات التي راكمت خبرات واسعة في إدارة الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وتسلم الفريق الركن
زيد حوشي الموسوي
، اليوم الأربعاء (22 تموز 2026)، مهام عمله رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، خلفاً للفريق أول الركن
كريم التميمي
، بعد مسيرة مهنية شغل خلالها مناصب مهمة، أبرزها مدير الاستخبارات العسكرية، والوكيل الأمني لرئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
، ومدير دائرة العمليات في جهاز المخابرات، وصولاً إلى رئاسة الجهاز.
وأكد
الموسوي
، خلال تسلمه المنصب، أن "مهامه الجديدة تمثل امتداداً للجهود التي بذلها في عمليات التحرير ومقارعة العصابات الإرهابية"، مشدداً على "مواصلة تطوير قدرات الجهاز على مختلف المستويات، وتعزيز جاهزيته لتنفيذ الواجبات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من بقايا الإرهاب بالتنسيق مع مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية".
ويرى خبراء امنيون أن "اختيار شخصية تمتلك خبرة ميدانية واستخبارية متراكمة من شأنه أن يعزز كفاءة الأداء المؤسسي لجهاز مكافحة الإرهاب، ولا سيما في ظل طبيعة التحديات الأمنية التي تتطلب تكاملاً بين العمل الاستخباري والعملياتي".
واضافوا ان "الفريق الركن زيد حوشي الموسوي يمتلك سجلاً مهنياً في إدارة الملفات الأمنية الحساسة، وإن تنقله بين مواقع قيادية متعددة يمنحه رؤية شاملة تسهم في تطوير الأداء وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية".
فيما اكد خبراء عسكريون أن "جهاز مكافحة الإرهاب أصبح مؤسسة أمنية رصينة تعتمد على تراكم الخبرات والتخطيط الاحترافي"، لافتاً إلى أن "استمرار تداول القيادة بين ضباط يمتلكون خبرة في الميدان والعمل الاستخباري يسهم في الحفاظ على الجاهزية العالية للجهاز".
ويؤكد مختصون أن "المرحلة المقبلة ستتطلب مواصلة تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية للجهاز، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والتدريب النوعي، بما يعزز قدرته على تنفيذ الواجبات الأمنية وملاحقة ما تبقى من الخلايا الإرهابية، والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد".
وجدد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب "التزام الجهاز بمواصلة أداء واجباته بكل مهنية واقتدار، والحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة"، مشيداً "بالخبرات المتراكمة لمنتسبيه وتضحيات شهدائه وجرحاه، ومؤكداً استمرار العمل لحماية أمن
العراق
وترسيخ الاستقرار".
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