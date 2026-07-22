تكليف العميد الركن جعفر عبد الأمير حسين قائداً للفرقة الخاصة وكالة

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن القرار تضمن أيضاً تكليف العميد الركن سؤود صلاح أحمد نائباً لقائد الفرقة الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بصدور أمر رسمي يتضمن تكليف الفريق الركن بمنصب قائد . وصدر أيضاً أمر رسمي يقضي بتكليف الفريق الركن زيد حوشي خلف بمهام رئاسة .ويأتي هذا التكليف في إطار سلسلة من التغييرات والتحديثات التنظيمية والميدانية التي تقودها الجهات العليا لتعزيز منظومة الأمن والتشكيلات العسكرية والشرطية في عموم البلاد.