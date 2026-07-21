القبض على 8 أجانب حاولوا التسلل إلى كركوك

وذكرت المديرية، في بيان، أن "العملية جاءت ضمن جهودها المستمرة للحد من ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبالتنسيق مع القطعات الماسكة لتأمين الحدود".وأضافت أن "العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة من والأمن في فرقة المشاة الثامنة، حيث نصبت كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الآلية الثامنة كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على أجانب أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية والدخول إلى بصورة غير شرعية".وأشارت إلى أنه "تم تسليم الملقى القبض عليهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق السياقات المعمول بها".