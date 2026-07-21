النزاهة تدعو إلى تشكيل تحالف لاسترداد الأموال وملاحقة الفاسدين

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الهيئة محمد أوضح، خلال لقائه مدير عام مكتب الاسلامي في (محمد سمير النقشبندي) ، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمنظمة، وأهميَّة مد جسور التواصل بين الدول الإسلاميّة بما يخدم جهود منع الفساد ومكافحته"، داعيا إلى "تحالفٍ إسلامي فاعلٍ لمطاردة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".وأشارت الى "أهمية توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، ولا سيما في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة القانونيَّة المتبادلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المُختصَّة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في مُلاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال والموجودات".وأضافت، ان " صادق على انضمام إليها، إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون بكفاءةٍ وسرعةٍ، وتطوير التعاون في مجالات المساعدة التقنيَْة والتدريب وتبادل الخبرات، فيما يشمل نطاق تطبيقها جرائم الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل عائدات الجرائم وإخفائها وإعاقة سير العدالة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لأحكام الاتفاقية".