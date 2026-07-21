الحبس الشديد بحق مدير أملاك بلدية الناصرية بتهمة الكسب غير المشروع

وذكر إعلام ، ان "المدان كان يشغل منصب مدير أملاك بلدية ، في حين تعمل زوجته موظفة معه في قسم تنظيم المدن بالدائرة ذاتها".وتابع، ان "الحكم صدر بحقهما استناداً لأحكام المادة 19 / ثالثا من قانون والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".