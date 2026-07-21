الأمن الوطني يضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "مفارزنا تمكنت بعد جهدٍ استخباري دقيق، من إحباط محاولة لتصنيع طائرات مسيّرة داخل العاصمة ، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين متورطين في هذا النشاط".وأضاف ان "العملية جرت بإشراف قاضي الثالثة المختص بقضايا الجهاز، إذ نفذت مفارز الجهاز مذكرات القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين، وأسفرت عن ضبط (25) هيكل طائرة مسيّرة، فضلاً عن معدات وأدوات تُستخدم في عمليات التجميع والإنتاج".وتابعت ان "التحقيقات قادت إلى كشف وضبط ورشة تحتوي على ألواح وقطع مصنّعة من مادة الكاربون، إلى جانب مستلزمات فنية تدخل في مراحل الإنتاج".وبينت ان "هذه المحاولة أُحبطت قبل اكتمالها، فيما تتواصل التحقيقات لكشف إمكانية ارتباط هذا النشاط بأي مخططات تمس ، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".