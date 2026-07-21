تفكيك عصابة دولية تنتحل صفة الأجهزة الأمنية وتستهدف الأجانب في كربلاء

وقالت القيادة، في بيان، إن "مفارز إجرام تمكنت، بعد جهد استخباري وفني مكثف، من إلقاء القبض على أفراد العصابة، مبينة أن التحقيقات أظهرت أنهم كانوا يستأجرون عجلات من العاصمة باستخدام مستمسكات ووثائق مزورة".وأضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة ويستهدفون الأجانب من مختلف الجنسيات داخل ، مستغلين انتهاء إقاماتهم لابتزازهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم.وأوضحت أن المفارز باشرت بجمع المعلومات وتحليلها بعد تنفيذ العصابة عمليتي تسليب داخل ، ما أسفر عن تحديد هويات أفرادها وتعقب تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم.وأكدت القيادة أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بتنفيذ عدد من عمليات السرقة والتسليب في عدة محافظات عراقية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص وفق القانون.