تكليف الفريق الركن محمد قاسم الفهد بمنصب قائد قوات الشرطة الاتحادية

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أنه "تم تكليف الفريق الركن بمنصب قائد ".وفي وقت سابق من اليوم، صدر أمر رسمي يقضي بتكليف الفريق الركن زيد حوشي خلف بمهام رئاسة .ويأتي هذا التكليف في إطار سلسلة من التغييرات والتحديثات التنظيمية والميدانية التي تقودها الجهات العليا لتعزيز منظومة الأمن والتشكيلات العسكرية والشرطية في عموم البلاد.