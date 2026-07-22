تكليف الفريق الركن زيد حوشي خلف الموسوي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب

ـ امني



افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتكليف الفريق الركن زيد حوشي خلف رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.





وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه "تم تكليف الفريق الركن زيد حوشي خلف رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب".