مأساة في بغداد: طالب سادس إعدادي يُنهي حياته إثر رسوبه بالامتحانات

وبحسب المعطيات والتحقيقات الأولية للجهات الأمنية، فإن الدافع وراء الحادث يعود إلى رسوب الطالب في الامتحانات.وتأتي هذه المأساة بالتزامن مع إعلان العراقية، اليوم الأربعاء رسمياً، عن نتائج امتحانات السادس الإعدادي للدور الأول للعام الدراسي الحالي، والتي شهدت تحقيق 275 طالباً وطالبة للدرجة الكاملة في الفرع العلمي.