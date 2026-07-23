القبض على ارهابيين اثنين في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة وتعقب استخباري تمكن أبطال مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في والأمن لفرقة المشاة الحادية والعشرون من إلقاء القبض على اثنين من الارهابيين في قضاء الشرقاط بمحافظة ".وتابعت، ان "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الأرهاب حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".