الأعرجي يهنئ الشمري بمنصبه الجديد ويبحث معه تعزيز التنسيق الأمني

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قدم المستشار الأمني لرئيس ، ، اليوم الخميس، الى للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن ، التهاني والتبريكات بمناسبة منصبة الجديد.



وذكر للأعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الأمنية، ومناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، ومتابعة تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة الأداء الأمني".