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بغداد تسجل 6 حالات انتحار خلال 24 ساعة
أمن
2026-07-23 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
476 شوهد
السومرية نيوز
ـ أمني
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتسجيل أربع حوادث انتحار ومحاولة انتحار جديدة في مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد
، ليرتفع عدد الحالات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ست حالات.
وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "شابا من مواليد 2006 أقدم على الانتحار شنقا باستخدام قطعة قماش عُلقت بسقف غرفته داخل منزله في
مدينة الشعلة
"، مبينا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية غير مستقرة بسبب إصابته بمرض الصرع".
وأضاف أن "رجلاً آخر أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل منزله في قضاء أبي غريب، بسبب سوء حالته النفسية".
وأشار إلى أن "امرأة حاولت الانتحار بإحراق نفسها مستخدمة مادة النفط الأبيض داخل منزل عمتها في
منطقة الحميدية
شرقي العاصمة، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة"، لافتاً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث جاء على خلفية انفصالها عن زوجها".
وتابع أن "رجلا أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل منزله في
منطقة الزعفرانية
، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".
وأوضح المصدر أن "عدد حالات الانتحار المسجلة في
بغداد
خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ ست حالات، من بينها حالة لمنتسب وأخرى لطالب".
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