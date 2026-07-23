بغداد تسجل 6 حالات انتحار خلال 24 ساعة

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "شابا من مواليد 2006 أقدم على الانتحار شنقا باستخدام قطعة قماش عُلقت بسقف غرفته داخل منزله في "، مبينا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية غير مستقرة بسبب إصابته بمرض الصرع".وأضاف أن "رجلاً آخر أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل منزله في قضاء أبي غريب، بسبب سوء حالته النفسية".وأشار إلى أن "امرأة حاولت الانتحار بإحراق نفسها مستخدمة مادة النفط الأبيض داخل منزل عمتها في شرقي العاصمة، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة"، لافتاً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث جاء على خلفية انفصالها عن زوجها".وتابع أن "رجلا أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل منزله في ، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".وأوضح المصدر أن "عدد حالات الانتحار المسجلة في خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ ست حالات، من بينها حالة لمنتسب وأخرى لطالب".