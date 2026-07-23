ايزيدية تتعرف على ارهابي متخف في الانبار

وقال المصدر لـ ، ان "جهاز في نفذ عملية اعتقال لأحد عناصر تنظيم والمطلوبين وفق المادة الرابعة (الإرهاب) عندما كان هاربا وعاد إلى محل سكناه في ناحية التابعة لقضاء هيت".واضافت "بعد إتمام عملية الاعتقال تم التعرف على المعتقل من قبل إحدى النساء الإيزيديات الناجيات من جرائم داعش في والتي تقدمت بشكوى ضده بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبها بحقهم".وبين ان " كانت قد تقدمت بشكوى في جهاز المخابرات ضد الارهابي الذي تعرفت عليه بعد اعتقاله".