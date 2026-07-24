لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعوة "نارو"



ـ امني



أفاد مصدر، اليوم الجمعة، أن المختصة بقضايا النشر والإعلام أصدرت تكليفا بالحضور بحق المدعوة نريمان ، الملقبة بـ"نارو"، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.





وقال المصدر للسومرية نيوز أنه "تم اتخاذ في الإجراءات القانونية بحقها، على خلفية نشرها محتوى مخالفًا للحياء والآداب العامة، وفقًا للأصول القانونية.