إسقاط 5 طائرات مسيرة في أربيل دون خسائر أو إصابات

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم إسقاط 5 طائرات مسيرة في في عمليات متفرقة".وتابع، انه " بحسب المعلومات لم يتم تسجيل إي إصابات خلال اسقاط الطائرات".