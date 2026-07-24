قبل امتداد الحريق.. الدفاع المدني ينقذ شقة سكنية في الأنبار(صور)



ـ أمني



تمكنت فرق الدفاع المدني في ، اليوم الجمعة، من إنقاذ شقة سكنية من حريق اندلع داخل مخزن في أحد المجمعات السكنية بقضاء .





وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فرق الإطفاء سيطرت على النيران وأخمدتها بسرعة، ومنعت امتدادها إلى الشقة السكنية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.