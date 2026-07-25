مدير مكتب القائد العام يصل إلى كربلاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية

وقال في بيان ورد لـ ، ان "محافظ استقبل، في المحافظة، للقوات المسلحة الفريق أول الركن ، يرافقه رئيس اللجنة الخدمية ، ورئيس الشيخ ".وأضاف ان "ذلك جاء لبحث الاستعدادات والخطط التنظيمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية تنفيذ الخطط وتوفير أفضل الخدمات للزائرين".