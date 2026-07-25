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الشمري يوجه بالابتعاد عن القطوعات المرورية خلال الزيارة الاربعينية
أمن
2026-07-25 | 04:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
418 شوهد
السومرية نيوز
– امني
وجه
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
، اليوم السبت، بالابتعاد عن القطوعات المرورية خلال الزيارة الاربعينية.
وقال
مكتب القائد العام
للقوات المسلحة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
ترأس، اليوم السبت، مؤتمرًا موسعًا في مقر
قيادة عمليات كربلاء المقدسة
، بحضور المحافظ ورئيس اللجنة الخدمية، وعدد من القادة الأمنيين وممثلي الوزارات والدوائر والجهات المعنية والساندة".
وأضاف ان "الشمري استمع إلى إيجاز مفصل عن سير الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتا الى ان "الشمري اطلع على الخطط في جميع محاور الزيارة، وآلية تنفيذها لضمان انسيابية حركة المعزين وتأمين الطرق وتجاوز التحديات".
ووجه الشمري "بالاعتماد على الجهد الاستخباري، والابتعاد عن القطوعات المرورية، وتوفير أفضل الخدمات للزائرين، فضلاً عن تكامل الجهدين الأمني والخدمي لإنجاح هذه الزيارة
المباركة
".
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