الشمري يوجه بالابتعاد عن القطوعات المرورية خلال الزيارة الاربعينية

وقال للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، ان " للقوات المسلحة الفريق أول الركن ترأس، اليوم السبت، مؤتمرًا موسعًا في مقر ، بحضور المحافظ ورئيس اللجنة الخدمية، وعدد من القادة الأمنيين وممثلي الوزارات والدوائر والجهات المعنية والساندة".وأضاف ان "الشمري استمع إلى إيجاز مفصل عن سير الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتا الى ان "الشمري اطلع على الخطط في جميع محاور الزيارة، وآلية تنفيذها لضمان انسيابية حركة المعزين وتأمين الطرق وتجاوز التحديات".ووجه الشمري "بالاعتماد على الجهد الاستخباري، والابتعاد عن القطوعات المرورية، وتوفير أفضل الخدمات للزائرين، فضلاً عن تكامل الجهدين الأمني والخدمي لإنجاح هذه الزيارة ".