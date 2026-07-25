إسقاط مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية عراقية، قولها إن "الدفاع الجوية تمكنت من التعامل مع طائرة مسيرة وإسقاطها قرب القنصلية الامريكية في ".ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، إذ سبق أن تعرضت مواقع تضم قوات أو مصالح أمريكية في خلال فترات سابقة لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.