الاعمار والتنمية تقترح تشكيل "وفد السلام العراقي" لمنع الحرب الامريكية الايرانية

وأوضح ، في مؤتمر صحفي عقده في مقر بحضور أعضاء من الكتلة، أن "التصريحات الصادرة عن القادة العسكريين والسياسيين في الطرفين تُنذر بنشوب حرب قد تتخذ الأراضي العراقية ساحة رئيسية لها".وفي إطار المساعي للنأي بالبلاد عن التوترات الإقليمية، قدّم الأعرجي "مقترحاً رسمياً لتشكيل وفد رفيع المستوى تحت اسم (وفد السلام العراقي)، يضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية، على أن تتركز مهامه في إجراء زيارات دبلوماسية إلى وطهران، للعمل على نزع فتيل الأزمة ومنع نشوب الحرب، أو ضمان تحييد بشكل كامل وتجنيبه أن يكون طرفاً أو ساحة لأي صراع مسلح".واختتم "بدعوة ورئاسة مجلس النواب وكافة القوى السياسية إلى التعاطي السريع والإيجابي مع المقترح وإقراره في أسرع وقت، حفاظاً على أمن واستقرار العراق".