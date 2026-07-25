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الاعمار والتنمية تقترح تشكيل "وفد السلام العراقي" لمنع الحرب الامريكية الايرانية
أمن
2026-07-25 | 08:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
265 شوهد
حذّر رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية،
بهاء الأعرجي
، اليوم السبت، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري والكلامي بين
الولايات المتحدة الأمريكية
والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن
العراق
سيكون المتضرر الأكبر من أي مواجهة عسكرية في المنطقة.
وأوضح
الأعرجي
، في مؤتمر صحفي عقده في مقر
مجلس النواب
بحضور أعضاء من الكتلة، أن "التصريحات الصادرة عن القادة العسكريين والسياسيين في الطرفين تُنذر بنشوب حرب قد تتخذ الأراضي العراقية ساحة رئيسية لها".
وفي إطار المساعي
الوقائية
للنأي بالبلاد عن التوترات الإقليمية، قدّم الأعرجي "مقترحاً رسمياً لتشكيل وفد رفيع المستوى تحت اسم (وفد السلام العراقي)، يضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية، على أن تتركز مهامه في إجراء زيارات دبلوماسية إلى
واشنطن
وطهران، للعمل على نزع فتيل الأزمة ومنع نشوب الحرب، أو ضمان تحييد
العراق
بشكل كامل وتجنيبه أن يكون طرفاً أو ساحة لأي صراع مسلح".
واختتم "بدعوة
الحكومة العراقية
ورئاسة مجلس النواب وكافة القوى السياسية إلى التعاطي السريع والإيجابي مع المقترح وإقراره في أسرع وقت، حفاظاً على أمن واستقرار العراق".
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