افتتاح المقر الرسمي لمكتب القائد العام وتجميع التشكيلات العليا في كيان موحد

وأوضح المصدر للسومرية نيوز، أنه تقرر دمج ، ومكتب السكرتير الشخصي للقائد العام، إضافة إلى ، ضمن تشكيل إداري وأمني موحد يحمل اسم (مكتب القائد العام للقوات المسلحة)، لتوحيد مراكز القرار العسكري والعملياتي تحت مظلة واحدة.وأشار المصدر إلى أن الكيان الموحد الجديد سيتولى الإشراف والقيادة المباشرة على كبرى المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة، والتي تشمل: وزارتي الدفاع والداخلية، ، جهازي المخابرات والأمن الوطني، ، هيئة المنافذ الحدودية وهيئة التصنيع الحربي.وتأتي هذه الخطوة الهيكلية لتعزيز سرعة الاستجابة الأمنية، وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الاستخبارية والعسكرية، ورفع كفاءة إدارة الملف الأمني من مركز قرار موحد.