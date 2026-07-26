الداخلية تعلن اعتقال شخصين بعد مشاجرة في الأنبار

أعلنت ، الأحد، عن اعتقال شخصين بعد مشاجرة مع منتسب أمني في .​

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اعتداءٌ على أحد منتسبي الوزارة في ".

وأضاف البيان أن "الحادث هو مشاجرة شخصية بين منتسب من أفواج الطوارئ (خارج أوقات الدوام الرسمي) وشخصين آخرين، وقد تم إلقاء القبض عليهما وإيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".