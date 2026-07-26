مصدر: تنفيذ أمر قبض بحق عضو مجلس محافظة صلاح الدين كامل عباس أشرف

– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن قوة أمنية خاصة وبالتنسيق مع نفذت أمر إلقاء قبض بحق عضو ، أشرف.

وأوضح المصدر في تصريح لـ ، أن العملية نُفذت استناداً إلى مذكرة قضائية صادرة عن المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة، حيث تم تحويل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.

وفي وقت سابق، نفى ، صحة الأنباء المتداولة بشأن مداهمة مبنى المجلس أو اعتقال أحد أعضائه.