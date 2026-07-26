إعادة مواطن عراقي بعد أن كان محتجزاً في سوريا

أعلن ، عن إعادة مواطن عراقي إلى البلاد بعد أن كان محتجزاً في .

وجاء في بيان للجهاز، "المخابرات العراقية تتمكن من إعادة المواطن العراقي (53 عاماً) إلى أرض الوطن سالماً، بعد احتجازه في الأراضي السورية لأكثر من 20 يوماً".

وأضاف البيان أن احتجاز المواطن جاء "على خلفية اشتباه أمني، أثناء عمله سائقاً لنقل الركاب بين البلدين".