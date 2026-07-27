حملة أمنية تنتهي باغلاق 8 مخازن لبيع المشروبات الكحولية في بغداد



نيوز- امني



أعلنت ، اليوم الاثنين، عن غلق مخازن لبيع المشروبات الكحولية غير مجازة بجانب .





وذكرت القيادة، في بيان ورد للسومربة نيوز، أن "اللجان المشتركة في قيادة العمليات بالاشتراك مع مفارز من (مديرية الأمن السياحي) نفذت عدداً من واجبات تفتيش المطاعم والقاعات والكافيهات والمخازن".



وتابعت، أن "العملية أسفرت عن غلق (ثمانية) مخازن لبيع المشروبات الكحولية غير مجازة ومخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحية وذلك في عدد من مناطق ".