هجوم بالطيران المسيّر يستهدف مقرات لأحزاب المعارضة الإيرانية في أربيل

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الانفجارات الناجمة عن هجوم عبر طائرات مسيّرة استهدفت مقرات تابعة لأحزاب المعارضة المتواجدة في حدود .ولم تصدر حتى الآن أية رسمية من الجهات الأمنية أو السلطات في الإقليم بشأن حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.