قائد قوات الشرطة الاتحادية: الجاهزية مسؤولية وخدمة زوار الأربعينية شرف نؤديه بإخلاص

وكان في استقبال ، قائد قوات حفظ القانون، الذي قدّم -خلال مؤتمر أمني عُقد فور وصول القائد- إيجازاً مفصلاً عن مستوى جاهزية الوحدات وآلية انتشارها الميداني، ضمن الخطة التنظيمية والتنسيقية لتأمين المراسم الدينية.وأكد خلال الاجتماع أن "الجاهزية مسؤولية، وخدمة الزائرين شرف نؤديه بإخلاص وعزيمة"، مشدداً على أهمية المحافظة على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، ومتابعة أوضاع المقاتلين ميدانياً بما يضمن التنفيذ الأمثل للمهام الموكلة إليهم.كما وجّه الفهد بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف الهيئات الخدمية والمواكب الحسينية، لتوفير بيئة آمنة وانسيابية كاملة لحركة الزائرين.